Soirées musicales au Parc Nature Hirsingue 11 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

rue du stade Hirsingue Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-11 19:00:00

Ambiance garantie avec le DJ tropical Lucien Sanches. Petite restauration assurée par le groupe Turbulence soutenez une association locale tout en vous régalant !

Le rendez-vous est pris pour la première soirée musicale de l’été à Hirsingue!

Au programme :

-Ambiance garantie avec le DJ tropical Lucien Sanches

-Petite restauration assurée par le groupe Turbulence soutenez une association locale tout en vous régalant !

On vous attend nombreux pour lancer la saison en musique et dans la bonne humeur ! 0 .

rue du stade

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 13 mairie@hirsingue.fr

English :

Tropical DJ Lucien Sanches guaranteed to set the mood. Catering provided by the Turbulence group? support a local charity while enjoying a delicious meal!

German :

Garantierte Stimmung mit dem tropischen DJ Lucien Sanches. Kleine Snacks werden von der Gruppe Turbulence angeboten? Unterstützen Sie eine lokale Organisation und lassen Sie es sich schmecken!

Italiano :

Il DJ tropicale Lucien Sanches garantisce una grande atmosfera. Il catering è a cura del gruppo Turbulence: sostenete un’associazione di beneficenza locale e godetevi un pasto delizioso allo stesso tempo!

Espanol :

El DJ tropical Lucien Sanches garantiza un gran ambiente. El catering correrá a cargo del grupo Turbulence… ¡apoya a una organización benéfica local y disfruta al mismo tiempo de una deliciosa comida!

L’événement Soirées musicales au Parc Nature Hirsingue a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme du Sundgau