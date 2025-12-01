Soirées musicales autour des torches norvégiennes Place du Champtel La Bresse
Soirées musicales autour des torches norvégiennes Place du Champtel La Bresse vendredi 12 décembre 2025.
Soirées musicales autour des torches norvégiennes
Place du Champtel Marché de Noël La Bresse Vosges
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-26
2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02
Soirée musicale dès 17h autour des torches norvégiennes.
Vendredi 12 décembre Blindtest cadeaux offerts aux 50 premiers gagnants
Vendredi 19 décembre Sterpi’s Angel ambiance pop-rock
Vendredi 26 décembre Gino et Alexis ambiance années 30
Vendredi 2 janvier Chicks ambiance pop-rockTout public
Place du Champtel Marché de Noël La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 info@labresse.fr
English :
Musical evening from 5pm with Norwegian torches.
Friday, December 12: Blindtest prizes for the first 50 winners
Friday, December 19: Sterpi’s Angel pop-rock atmosphere
Friday, December 26: Gino et Alexis 30s vibe
Friday, January 2: Chicks pop-rock atmosphere
German :
Musikalischer Abend ab 17 Uhr rund um die norwegischen Fackeln.
Freitag, 12. Dezember: Blindtest Geschenke für die ersten 50 Gewinner
Freitag, 19. Dezember: Sterpi’s Angel Pop-Rock-Atmosphäre
Freitag, 26. Dezember: Gino und Alexis Stimmung der 30er Jahre
Freitag, 2. Januar: Chicks Pop-Rock-Atmosphäre
Italiano :
Serata musicale dalle 17.00 con torce norvegesi.
Venerdì 12 dicembre: Blindtest premi per i primi 50 vincitori
Venerdì 19 dicembre: Sterpi’s Angel atmosfera pop-rock
Venerdì 26 dicembre: Gino et Alexis atmosfera anni ’30
Venerdì 2 gennaio: Chicks atmosfera pop-rock
Espanol :
Velada musical a partir de las 17.00 horas con antorchas noruegas.
Viernes 12 de diciembre: Blindtest premios para los 50 primeros ganadores
Viernes 19 de diciembre: Sterpi’s Angel ambiente pop-rock
Viernes 26 de diciembre: Gino et Alexis ambiente años 30
Viernes 2 de enero: Chicks ambiente pop-rock
L’événement Soirées musicales autour des torches norvégiennes La Bresse a été mis à jour le 2025-10-31 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES