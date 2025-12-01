Soirées musicales autour des torches norvégiennes Place du Champtel La Bresse

Soirées musicales autour des torches norvégiennes

Soirée musicale dès 17h autour des torches norvégiennes.

Vendredi 12 décembre Blindtest cadeaux offerts aux 50 premiers gagnants

Vendredi 19 décembre Sterpi’s Angel ambiance pop-rock

Vendredi 26 décembre Gino et Alexis ambiance années 30

Vendredi 2 janvier Chicks ambiance pop-rockTout public

Place du Champtel Marché de Noël La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 info@labresse.fr

English :

Musical evening from 5pm with Norwegian torches.

Friday, December 12: Blindtest prizes for the first 50 winners

Friday, December 19: Sterpi’s Angel pop-rock atmosphere

Friday, December 26: Gino et Alexis 30s vibe

Friday, January 2: Chicks pop-rock atmosphere

German :

Musikalischer Abend ab 17 Uhr rund um die norwegischen Fackeln.

Freitag, 12. Dezember: Blindtest Geschenke für die ersten 50 Gewinner

Freitag, 19. Dezember: Sterpi’s Angel Pop-Rock-Atmosphäre

Freitag, 26. Dezember: Gino und Alexis Stimmung der 30er Jahre

Freitag, 2. Januar: Chicks Pop-Rock-Atmosphäre

Italiano :

Serata musicale dalle 17.00 con torce norvegesi.

Venerdì 12 dicembre: Blindtest premi per i primi 50 vincitori

Venerdì 19 dicembre: Sterpi’s Angel atmosfera pop-rock

Venerdì 26 dicembre: Gino et Alexis atmosfera anni ’30

Venerdì 2 gennaio: Chicks atmosfera pop-rock

Espanol :

Velada musical a partir de las 17.00 horas con antorchas noruegas.

Viernes 12 de diciembre: Blindtest premios para los 50 primeros ganadores

Viernes 19 de diciembre: Sterpi’s Angel ambiente pop-rock

Viernes 26 de diciembre: Gino et Alexis ambiente años 30

Viernes 2 de enero: Chicks ambiente pop-rock

