Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens Mouriès 4 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Soirées Musicales Les Vendredis et Samedis Mouriésens Du 04/07 au 11/07/2025 le vendredi et samedi de 19h30 à 0h.

Samedi 12 juillet 2025 de 18h à 0h.

Abrivado et bodéga du Comité des Fêtes.

Lundi 14 juillet 2025 de 19h30 à 0h.

Fête Nationale.

Du 18/07 au 09/08/2025 le vendredi et samedi de 19h30 à 0h.

Vendredi 15 août 2025 à partir de 19h.

Repas spectacle des Amis de Mouriès.

Samedi 16 août 2025 de 19h30 à 0h.

Du vendredi 22 au lundi 25 août 2025.

Fête Votive de la Saint-Louis.

Du vendredi 29 au samedi 30 août 2025 de 19h30 à 0h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Revoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-12

2025-07-14

2025-07-18

2025-08-15

2025-08-16

2025-08-22

2025-08-29

Profitez de concerts gratuits à Mouriès, tous les vendredis et samedis de l’été, de 19h30 à minuit, sur le Cours Paul Révoil !

Rendez-vous tous les vendredis et samedis soirs sur le cours Paul Révoil pour profiter de ces soirées musicales, offertes par les cafetiers et la municipalité !



PROGRAMME JUILLET

Vendredi 04 juillet CLIFDEN pop rock

Samedi 05 juillet JPM pop rock blues disco funk

Vendredi 11 juillet MISTER’O soul pop

*Samedi 12 juillet Abrivado et bodéga avec le Comité des Fêtes au Parc du Moulin Peyre

*Lundi 14 juillet Fête Nationale LIONEL CHAYAS soirée musette

Vendredi 18 juillet DUO ACOUSTIC variétés internationales

Samedi 19 juillet DJ NESS variétés internationales

Vendredi 25 juillet DUO CLAIRETTE rock musette disco funk

Samedi 26 juillet AMALGAME variétés internationales



PROGRAMME AOÛT

Vendredi 01 août CUP CAKES pop rock

Samedi 02 août MC FLY 80 variétés internationales spécial années 80

Vendredi 08 août SOON COME reggae

Samedi 09 août DUO MANU variétés internationales

*Vendredi 15 août Repas spectacle des Amis de Mouriès au Moulin Peyre

Samedi 16 août DUO K-LAMITE variétés internationales spécial années 80

*Vendredi 22 au lundi 25 août Fête votive de la Saint Louis

Vendredi 29 août Soirée musicale

Samedi 30 août Soirée musicale .

Cours Paul Revoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

English :

Enjoy free concerts in Mouriès, every Friday and Saturday during the summer, from 7.30pm to midnight, on the Cours Paul Révoil!

German :

Genießen Sie kostenlose Konzerte in Mouriès, jeden Freitag und Samstag im Sommer von 19:30 bis Mitternacht auf dem Cours Paul Révoil!

Italiano :

Godetevi i concerti gratuiti a Mouriès, ogni venerdì e sabato d’estate, dalle 19.30 a mezzanotte, sul Cours Paul Révoil!

Espanol :

Disfrute de conciertos gratuitos en Mouriès, todos los viernes y sábados de verano, de 19.30 a 24.00 horas, en el Cours Paul Révoil

