Soirées musicales Les Branlasses Montsauche-les-Settons 5 juillet 2025 19:00

Nièvre

Soirées musicales Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-09 23:59:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-09

2025-07-12

2025-07-16

2025-07-19

2025-07-23

2025-07-26

2025-07-30

2025-08-02

2025-08-06

2025-08-09

2025-08-13

Soirées musicales avec JPK, musicien et professeur de salsa depuis 37 ans

Tous les mercredis et samedis du 5 juillet au 14 août, de 19h à minuit

Ambiance conviviale, en bord de lac avec buvette et petite restauration.

Entrée libre, participation au chapeau .

Les Branlasses Camping plage du midi

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 97

English : Soirées musicales

German : Soirées musicales

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirées musicales Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2025-06-21 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS