Soirées musicales sous les marronniers – Douvres-la-Délivrande, 16 mai 2025 17:30, Douvres-la-Délivrande.

Calvados

Soirées musicales sous les marronniers Place des Marronniers Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16 17:30:00

fin : 2025-06-07 22:30:00

Date(s) :

2025-05-16

2025-06-06

2025-07-18

2025-09-05

Organisées par la Ville de Douvres-la-Délivrande en partenariat avec l’association Festin Fauve, les Soirées Musicales sous les Marronniers proposent un nouveau rendez-vous convivial en plein air, à vivre en famille ou entre amis, tout au long de l’été.

Chaque mois, la place des Marronniers se transforme en un espace chaleureux et animé, où se mêlent concerts live, restauration de qualité, buvette et ambiance détendue.

Ces soirées sont conçues comme une parenthèse festive et musicale on y vient pour écouter de la musique, flâner, savourer un repas sur le pouce et simplement profiter de l’instant.

Organisées par la Ville de Douvres-la-Délivrande en partenariat avec l’association Festin Fauve, les Soirées Musicales sous les Marronniers proposent un nouveau rendez-vous convivial en plein air, à vivre en famille ou entre amis, tout au long de l’été.

Chaque mois, la place des Marronniers se transforme en un espace chaleureux et animé, où se mêlent concerts live, restauration de qualité, buvette et ambiance détendue.

Ces soirées sont conçues comme une parenthèse festive et musicale on y vient pour écouter de la musique, flâner, savourer un repas sur le pouce et simplement profiter de l’instant. .

Place des Marronniers

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 36 24 24 infos@mairie-douvres14.com

English : Soirées musicales sous les marronniers

Organized by the town of Douvres-la-Délivrande in partnership with the Festin Fauve association, the Soirées Musicales sous les Marronniers are a new convivial outdoor event for families and friends to enjoy all summer long.

Each month, the Place des Marronniers is transformed into a warm and lively space, featuring live concerts, quality catering, refreshment stands and a relaxed atmosphere.

These evenings are conceived as a festive and musical interlude: people come to listen to music, stroll around, enjoy a meal on the go and simply enjoy the moment.

German : Soirées musicales sous les marronniers

Die Soirées Musicales sous les Marronniers werden von der Stadt Douvres-la-Délivrande in Zusammenarbeit mit dem Verein Festin Fauve organisiert und sind ein neuer geselliger Treffpunkt im Freien, der den ganzen Sommer über mit der Familie oder mit Freunden besucht werden kann.

Jeden Monat verwandelt sich der Platz unter den Kastanienbäumen in einen warmen und belebten Ort, an dem Live-Konzerte, qualitativ hochwertige Speisen, Getränke und eine entspannte Atmosphäre zusammenkommen.

Diese Abende sind als festliche und musikalische Auszeit gedacht: Man kommt, um Musik zu hören, zu flanieren, ein schnelles Essen zu genießen und einfach den Moment zu genießen.

Italiano :

Organizzate dalla città di Douvres-la-Délivrande in collaborazione con l’associazione Festin Fauve, le Soirées Musicales sous les Marronniers sono un nuovo evento amichevole all’aria aperta per le famiglie e gli amici da godere per tutta l’estate.

Ogni mese, la Place des Marronniers si trasforma in uno spazio caldo e vivace, con un mix di concerti dal vivo, cibo di qualità, rinfreschi e un’atmosfera rilassata.

Queste serate sono concepite come un intermezzo festoso e musicale: le persone vengono ad ascoltare la musica, a passeggiare, a gustare un pasto al volo e semplicemente a godersi il momento.

Espanol :

Organizadas por la ciudad de Douvres-la-Délivrande en colaboración con la asociación Festin Fauve, las Soirées Musicales sous les Marronniers son un nuevo evento amistoso al aire libre para disfrutar en familia y entre amigos durante todo el verano.

Cada mes, la plaza des Marronniers se transforma en un espacio cálido y animado, con una mezcla de conciertos en directo, comida de calidad, refrescos y un ambiente distendido.

Estas veladas están concebidas como un interludio festivo y musical: la gente viene a escuchar música, pasear, comer algo al paso y simplemente disfrutar del momento.

L’événement Soirées musicales sous les marronniers Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2025-05-14 par Calvados Attractivité