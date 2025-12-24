Soirées Nordic Nights

Hauts de Bienne Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-29 2026-01-30 2026-02-05 2026-02-07 2026-02-09 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-22

SOIRÉES NORDIC NIGHTS ❄️

En Janvier et Février 2026, l’Espace Nordique Jurassien et les sites nordique du Massif Jurassien vous invitent à découvrir (ou redécouvrir) le ski de fond dans une ambiance conviviale et hivernale en nocturne ✨

La Nordic Night, est l’occasion idéale de profiter de la glisse après le travail, encadré(e) par un moniteur, et de vivre une expérience sportive accessible à tous ️

‍ ‍ ‍ Que vous veniez seul(e), en famille ou entre amis, chaussez les skis et laissez-vous séduire par l’activité la plus emblématique de nos montagnes du Jura ❤️

Plus d’informations et inscription obligatoire ici

https://www.espacenordiquejurassien.com/nos-evenements-de-l-hiver/soiree-initiation.html .

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

