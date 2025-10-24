Soirées Octobre Rose Saint-Étienne-de-Chigny
Soirées Octobre Rose Saint-Étienne-de-Chigny vendredi 24 octobre 2025.
Soirées Octobre Rose
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire
Début : Vendredi 2025-10-24 19:15:00
fin : 2025-10-25 21:00:00
2025-10-24
Soirées Octobre Rose
A cette occasion, une somme sera reversée à l’association Flamme en rose engagée dans la lutte contre le cancer du sein. Alliez gourmandise et solidarité !
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com
English :
Pink October evenings
On this occasion, a sum will be donated to the Flamme en rose association in the fight against breast cancer. Combine gourmet delights with solidarity!
German :
Abende im Rosa Oktober
Bei dieser Gelegenheit wird ein Betrag an den Verein Flamme en rose gespendet, der sich im Kampf gegen Brustkrebs engagiert. Verbinden Sie Gaumenfreuden mit Solidarität!
Italiano :
Serate di ottobre rosa
Per l’occasione, verrà effettuata una donazione all’associazione Flamme en rose per la lotta contro il cancro al seno. Abbinate le delizie gastronomiche alla solidarietà!
Espanol :
Veladas de octubre rosa
Con este motivo, se hará una donación a la asociación Flamme en rose para la lucha contra el cáncer de mama. ¡Combine las delicias gastronómicas con la solidaridad!
