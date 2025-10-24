Soirées Octobre Rose Saint-Étienne-de-Chigny

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-10-24 19:15:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-24

A cette occasion, une somme sera reversée à l’association Flamme en rose engagée dans la lutte contre le cancer du sein. Alliez gourmandise et solidarité !

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com

English :

Pink October evenings

On this occasion, a sum will be donated to the Flamme en rose association in the fight against breast cancer. Combine gourmet delights with solidarity!

German :

Abende im Rosa Oktober

Bei dieser Gelegenheit wird ein Betrag an den Verein Flamme en rose gespendet, der sich im Kampf gegen Brustkrebs engagiert. Verbinden Sie Gaumenfreuden mit Solidarität!

Italiano :

Serate di ottobre rosa

Per l’occasione, verrà effettuata una donazione all’associazione Flamme en rose per la lotta contro il cancro al seno. Abbinate le delizie gastronomiche alla solidarietà!

Espanol :

Veladas de octubre rosa

Con este motivo, se hará una donación a la asociación Flamme en rose para la lucha contra el cáncer de mama. ¡Combine las delicias gastronómicas con la solidaridad!

