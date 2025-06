Soirées pique-nique en musique au Château de l’Islette Azay-le-Rideau 13 juillet 2025 19:00

Soirées pique-nique en musique au Château de l'Islette

Ces 5 samedis/dimanches de plein été, l’Islette restera ouvert jusqu’à 22h00 pour offrir à ses visiteurs l’opportunité d’un apéritif ou d’un pique-nique dans le parc du château ou au bord de la rivière.

Passez un agréable et convivial moment de détente en famille ou entre amis et laissez-vous porter par la sérénité du lieu.

Concert à 19h45. Reprises de chansons connues françaises et anglaises, avec différents styles Variétés Française, Pop, Rock, Soul.

Au programme :

Dimanche 13/07 Blue Zéphyr Chanson française De France Gall à Clara Luciani !

Samedi 26/07 2 of Us Soul, Pop, Rock Pour redécouvrir Amy Winehouse, The Police…

Dimanche 03/08 Duo E&A Soul Atmosphère soul aux sonorités jazzy

Samedi 09/08 Sparking duo Musique groove, funk, soul et gospel

Château de l’Islette 9 Route de Langeais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

