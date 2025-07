Soirées portes ouvertes à la ferme Sauveterre-de-Rouergue

Soirées portes ouvertes à la ferme

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-08-28

2025-07-10

Venez visiter la ferme buissonnière, un espace convivial avec de nombreux animaux et chevaux !

Visite de la ferme et nourrissage des petits animaux. Temps convivial ouvert à tous !

Maximum 15 personnes. .

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 65 25 51 31 equi.lavanco@gmail.com

English :

Come and visit the « ferme buissonnière », a friendly space with lots of animals and horses!

German :

Besuchen Sie die Ferme buissonnière, einen geselligen Ort mit vielen Tieren und Pferden!

Italiano :

Venite a visitare la fattoria della buissonnière, un luogo accogliente con tanti animali e cavalli!

Espanol :

Venga a visitar la granja de la buissonnière, un lugar acogedor con muchos animales y caballos

