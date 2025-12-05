Soirées Pot-au-feu Joué-lès-Tours

Soirées Pot-au-feu

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Le Comité d’Animation Joué Centre organise 2 soirées pot-au-feu en faveur du Téléthon ! Inscription de 10h30 à 12h à l’espace Clos Neuf les mardis, mercredis et jeudis.

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 30 05 cajc37300@gmail.com

English :

The Comité d’Animation Joué Centre is organizing 2 pot-au-feu evenings in aid of the Telethon! Registration from 10.30am to 12pm at Espace Clos Neuf on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays.

German :

Das Comité d’Animation Joué Centre organisiert 2 Eintopfabende zugunsten des Telethon! Einschreibung von 10:30 bis 12:00 Uhr im Espace Clos Neuf dienstags, mittwochs und donnerstags.

Italiano :

Il Comité d’Animation Joué Centre organizza 2 serate di pot-au-feu a favore di Telethon! Iscrizioni dalle 10.30 alle 12.00 all’Espace Clos Neuf il martedì, mercoledì e giovedì.

Espanol :

El Comité d’Animation Joué Centre organiza 2 veladas a beneficio del Teletón Inscripciones de 10.30 a 12 h en el Espace Clos Neuf los martes, miércoles y jueves.

