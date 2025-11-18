Soirées prestige Aurores Boréales Belleville-sur-Loire
Soirées prestige Aurores Boréales Belleville-sur-Loire mardi 18 novembre 2025.
Soirées prestige Aurores Boréales
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 38 – 38 – EUR
38
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 19:00:00
fin : 2025-11-19 23:00:00
Date(s) :
2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20
C’est parti pour les nouvelles soirées prestige Aurores boréales en balnéo l
Inscriptions possibles dès ce jour et réservées aux Bellevillois jusqu’à vendredi, puis ouvertes à tous dès samedi.
Les places sont limitées, ne tardez pas trop! 38 .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 64 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirées prestige Aurores Boréales Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois