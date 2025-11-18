Soirées prestige Aurores Boréales

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-19 23:00:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20

C’est parti pour les nouvelles soirées prestige Aurores boréales en balnéo l

Inscriptions possibles dès ce jour et réservées aux Bellevillois jusqu’à vendredi, puis ouvertes à tous dès samedi.

Les places sont limitées, ne tardez pas trop! 38 .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 64 57

L’événement Soirées prestige Aurores Boréales Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois