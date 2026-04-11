Belleville-sur-Loire

Soirées prestige Viva españa

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:30:00

fin : 2026-04-22 23:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

C’est parti pour les nouvelles soirées prestige Viva españa en balnéo l

Inscriptions possibles dès ce jour et réservées aux Bellevillois jusqu’à vendredi, puis ouvertes à tous dès samedi 11 avril.

Les places sont limitées, ne tardez pas trop! 38 .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 64 57

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English :

L’événement Soirées prestige Viva españa Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois