Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur ! Médiathèque Santec

Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur ! Médiathèque Santec mardi 18 novembre 2025.

Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur !

Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 16:30:00
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-18 2025-11-21 2025-11-23

Soirées pyjama Peur ? Même pas peur ! proposées par les conteuses de Clair de Dune à la bibliothèque de Santec
À partir de 3 ans.
Les inscriptions se font à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou par téléphone en laissant vos coordonnées (téléphone et nombre de personnes).
Places limitées.   .

Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 76 60 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur ! Santec a été mis à jour le 2025-10-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX