Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur ! Médiathèque Santec

Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur !
Début : 2025-11-18 16:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-18 2025-11-21 2025-11-23
Soirées pyjama Peur ? Même pas peur ! proposées par les conteuses de Clair de Dune à la bibliothèque de Santec
À partir de 3 ans.
Les inscriptions se font à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou par téléphone en laissant vos coordonnées (téléphone et nombre de personnes).
Places limitées. .
Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 76 60
