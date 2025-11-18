Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur ! Médiathèque Santec

Soirées Pyjama Peur ? Même pas peur !

Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec Finistère

Début : 2025-11-18 16:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-18 2025-11-21 2025-11-23

Soirées pyjama Peur ? Même pas peur ! proposées par les conteuses de Clair de Dune à la bibliothèque de Santec

À partir de 3 ans.

Les inscriptions se font à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou par téléphone en laissant vos coordonnées (téléphone et nombre de personnes).

Places limitées. .

Médiathèque 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 76 60

