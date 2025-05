SOIRÉES « RANDO D’ÉTÉ » – Mayenne, 24 juin 2025 19:00, Mayenne.

L’association des randonneurs vous propose cet été des randonnées ouvertes à tous et toutes pour des sorties sur Mayenne ou alentours.

Tous les mardis soirs en juillet et août

Départ à 19h00 précises à l’Office de tourisme.

mardi 24 juin à MAYENNE (vers la Tricottière)

mardi 1er juillet à MOULAY rdv place de l’église

mardi 8 juillet à MAYENNE départ du camping vers Grazon

mardi 15 juillet à St FRAIMBAULT DE PRIERES rdv place de l’église

mardi 22 juillet à JUBLAINS rdv parking du Musée

mardi 29 juillet à FONTAINE-DANIEL rdv parking face de l’étang

mardi 5 août à ARON (le Bois de Vaux)

mardi 12 août à MAYENNE (départ du camping vers la Touche)

mardi 19 août à MAYENNE rando joëlette vers Jules-Ferry

mardi 26 août à MAYENNE intramuros

Randonnée d’une dizaine de kilomètres

Prévoir une tenue adaptée, de bonnes chaussures et de l’eau.

Gratuit.

Durée: environ 2h .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire mayennerando@gmail.com

English :

This summer, the Ramblers’ Association is offering hikes in and around Mayenne that are open to all.

German :

Der Wanderverein bietet Ihnen diesen Sommer Wanderungen an, die für alle offen sind und in Mayenne oder Umgebung stattfinden.

Italiano :

Quest’estate, l’Associazione dei Camminatori propone una serie di escursioni a Mayenne e dintorni, aperte a tutti.

Espanol :

Este verano, la Asociación de Senderistas propone una serie de excursiones en Mayenne y sus alrededores, abiertas a todos.

