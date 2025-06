Soirées « Rejoins-moi, je suis au resto ! » en centre-ville Lourdes 5 juillet 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Soirées « Rejoins-moi, je suis au resto ! » en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Rejoins-moi, je suis au resto , les samedis 5, 12 et 26 juillet et 2, 9 et 30 août ainsi que le 6 septembre à partir de 18 h. Les terrasses seront animées !

Animation musicale proposée par le Service Commerce en partenariat avec les cafetiers dans les restaurants du centre-ville, piétonnisation de certaines rues.

Programme à venir.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

en centre-ville LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

« On Saturdays, July 5, 12 and 26, August 2, 9 and 30, and September 6, from 6 p.m., you can join us at the restaurant. The terraces will be alive with activity!

Musical entertainment provided by the Service Commerce in partnership with cafe owners in downtown restaurants, pedestrianization of certain streets.

Program to follow.

For further information, please contact us.

German :

« Rejoins-moi, je suis au resto », samstags am 5., 12. und 26. Juli, 2., 9. und 30. August sowie am 6. September ab 18 Uhr. Auf den Terrassen wird es lebhaft zugehen!

Musikalische Unterhaltung, die vom Service Commerce in Partnerschaft mit den Cafetiers in den Restaurants im Stadtzentrum angeboten wird, Fußgängerzone in einigen Straßen.

Programm wird noch bekannt gegeben.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

« Raggiungetemi al ristorante i sabati 5, 12 e 26 luglio, 2, 9 e 30 agosto e 6 settembre dalle 18:00. Le terrazze si animeranno di attività!

Intrattenimento musicale a cura del Service Commerce in collaborazione con i gestori dei bar del centro città, pedonalizzazione di alcune strade.

Programma da seguire.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

Espanol :

« Acompáñame al restaurante los sábados 5, 12 y 26 de julio, 2, 9 y 30 de agosto y 6 de septiembre a partir de las 18.00 horas. Las terrazas estarán llenas de actividad

Animación musical a cargo del Servicio de Comercio en colaboración con los propietarios de los cafés de los restaurantes del centro de la ciudad, peatonalización de algunas calles.

Programa a seguir.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

