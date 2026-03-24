Soirées Reliques La Souterraine
Soirées Reliques La Souterraine vendredi 3 avril 2026.
Soirées Reliques
8 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04
Préparez-vous à embarquer pour deux soirées légendaires à La Souterraine ! Rendez-vous les 03 et 04 avril au Loft pour découvrir des artistes de tout genre du théâtre, du drag, du rap, de la techno et du rock… Pas moins de 12 sessions vont rythmer le festival Reliques durant deux soirées et une après-midi.
Sur place buvette, food-truck, stands de tatoueurs, marché de créateurs(-trices).
Avec La Nana Rose, Lauzie, Las Bundeligas, Nao, Michel Laporte, My Outlet, Hit6lunt, Heal Music Only, Babe2Babe, Bibo, Schlagus, Les Barbus.
Programme complet https://www.facebook.com/events/1544521299988159?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22lov_feed%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D .
8 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 68 09 51 concordia.asso23@gmail.com
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English : Soirées Reliques
L’événement Soirées Reliques La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Pays Sostranien