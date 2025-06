SOIRÉES REPAS AU CAMPING L’ÉVASION Fontès 14 juillet 2025 07:00

Hérault

SOIRÉES REPAS AU CAMPING L'ÉVASION Route de Cabrières Fontès Hérault

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-21

2025-07-14

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-25

Tous les lundis d’été nous vous invitons à venir profiter de la musique tout en régalant vos papilles.

Route de Cabrières

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 32 00

English :

Every Monday during the summer, we invite you to come and enjoy the music and taste buds.

German :

Jeden Montag im Sommer laden wir Sie ein, die Musik zu genießen und gleichzeitig Ihren Gaumen zu verwöhnen.

Italiano :

Ogni lunedì d’estate, vi invitiamo a venire a godervi la musica e le papille gustative.

Espanol :

Todos los lunes del verano, te invitamos a que vengas a disfrutar de la música y el buen gusto.

