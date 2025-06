Soirées SBK Zikënba Mâcon 3 juillet 2025 18:00

Saône-et-Loire

Soirées SBK Zikënba Mâcon

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-05 02:00:00

2025-07-03

2025-07-04

2025-07-05

Le Zikënba ouvre ses portes au Festival Latino avec 3 soirées SBK. Jorge, Dimitri et Fabrice, trois professeurs talentueux vont se succéder du 3 au 5 juillet pour vous initier aux danses latines Salsa, Bachata et Kizomba. Vous pourrez danser et vous ambiancer lors des soirées SBK animées par DJ Latino Boy. Convivialité, bonne humeur et partage seront au rendez-vous. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à Mâcon pour enflammer le dancefloor! .

Zikënba Place Émile Violet

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 zikenba@gmail.com

