Soirées Simracing Simroom Acetre Pilotage sur le circuit Vaison Piste Torcy samedi 11 octobre 2025.

Simroom Acetre Pilotage sur le circuit Vaison Piste Forêt le Duc où Bois du Ro Torcy Saône-et-Loire

Tarif : 50 EUR

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-12-06

2025-10-11 2025-10-25 2025-11-08 2025-11-22 2025-12-06 2025-12-20 2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07 2026-03-21

Acetre Pilotage vous accueille dans sa simroom pour vous affronter en piste sur des simulateurs de pilotage automobile.

Les soirées sont dédiées au Rallycross ou à la Formule 1 suivant les dates de réservation.

Marquez des points sur plusieurs manches consécutives pour accéder à votre finale et monter sur la plus haute marche du podium !

Nos simulateurs vous permettent de ressentir l’adrénaline du pilotage et la tension de la course à plusieurs.

Entrez dans la compétition et contactez nous pour réserver vos dates ! .

Simroom Acetre Pilotage sur le circuit Vaison Piste Forêt le Duc où Bois du Ro Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 88 56 37 contact@acetre.fr

