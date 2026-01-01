Soirées Simracing Simroom Acetre Pilotage sur le circuit Vaison Piste Torcy

Soirées Simracing

Simroom Acetre Pilotage sur le circuit Vaison Piste Forêt le Duc où Bois du Ro Torcy Saône-et-Loire

Début : 2026-01-10 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07 2026-03-21

Acetre Pilotage vous accueille dans sa simroom pour vous affronter en piste sur des simulateurs de pilotage automobile.

Les soirées sont dédiées au Rallycross ou à la Formule 1 suivant les dates de réservation.

Marquez des points sur plusieurs manches consécutives pour accéder à votre finale et monter sur la plus haute marche du podium !

Nos simulateurs vous permettent de ressentir l’adrénaline du pilotage et la tension de la course à plusieurs.

Entrez dans la compétition et contactez-nous pour réserver vos dates ! .

Simroom Acetre Pilotage sur le circuit Vaison Piste Forêt le Duc où Bois du Ro Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 88 56 37 contact@acetre.fr

