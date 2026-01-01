Soirées Spéciales janvier Restaurant Les Pâturages Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois
Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs
Début : 2026-01-07 19:00:00
fin : 2026-01-28 21:00:00
2026-01-07 2026-01-08 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-28 2026-01-29
Soirées spéciales les mercredis et jeudis soir au restaurant Les Pâturages pour ce mois de janvier.
Venez déguster nos burgers sur place ou à emporter / nos pizzas à emporter / notre tête de veau / notre fondue chinoise / notre chèvre salée ou encore notre boite chaude.
Appelez nous pour connaitre le menu du soir. .
Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 29 12
