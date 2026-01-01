Soirées Spéciales janvier Restaurant Les Pâturages Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois

Soirées Spéciales janvier Restaurant Les Pâturages

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 19:00:00

fin : 2026-01-28 21:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-08 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-28 2026-01-29

Soirées spéciales les mercredis et jeudis soir au restaurant Les Pâturages pour ce mois de janvier.

Venez déguster nos burgers sur place ou à emporter / nos pizzas à emporter / notre tête de veau / notre fondue chinoise / notre chèvre salée ou encore notre boite chaude.

Appelez nous pour connaitre le menu du soir. .

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 29 12

