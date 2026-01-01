Soirées spectacles de la Société Musciale de Baule Baule

Soirées spectacles de la Société Musciale de Baule

Les soirées spectacles de la Société Musicale de Baule sont de retour !

La Société Musicale de Baule propose leurs traditionnelles soirées-spectacles !

Seules les dates sont traditionnelles d’ailleurs car les musiciens et leurs chefs Maxime Lesourd et Thibaud Lhuillier redoublent d’imagination pour inventer des soirées toujours plus originales. Cette année, la thématique A taaaaable !!! vous réservera quelques surprises qui ne devraient pas laisser vos papilles et odorats indifférents…

Il est conseillé de réserver, la dernière représentation est déjà complète. Les places sont en vente sur helloasso.com/associations/societe-musicale-de-baule

Salle des fêtes Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The Société Musicale de Baule’s evening shows are back!

