Soirées spectacles et flammenkueches Chapiteau La Chapelle-Saint-Sauveur

La Chapelle-Saint-Sauveur

Soirées spectacles et flammenkueches

Chapiteau 347 chemin de Duchaux La Chapelle-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Soirées cirque Les Pêcheurs de Rêves

Deux spectacles et une petite restauration buvette vous attendent sous le chapiteau-guinguette des Pêcheurs de Rêves à La-Chapelle-Saint-Sauveur chaque soir.

On commence à 19h avec les Dyslexcirques accro à leur portable… A 21h, spectacle des Pêcheurs de Rêves où deux clowns s’essaient à la musique… Mais rien ne se passe comme prévu !

Un moment unique entre art, nature et gourmandise au son des rires, des grillons et des oiseaux.

Réservations conseillées.

Spectacle Flemme par la compagnie Les Dyslexcirques

3 ados enchaînés à leur portable et atteint par le syndrome de la Flemme seront poussés par leur amie à trouver la joie dans des jeux et défis sportifs.

Cocktail d’humour et de cirque au rendez-vous !

A 19h, durée environ 40 minutes, au chapeau

Spectacle Des Accords en clef de zut ! par la compagnie Les Pêcheurs de Rêves

Deux clowns s’essayent à la musique et viennent donner leur concert, dans leurs beaux apparats, enfin prêts pour une audition publique. Malgré leur bonne volonté, rien ne se passe comme prévu, et le premier accident provoque une réaction en chaîne de catastrophes. L’Opus en fa majeur se transforme en Fracas en farce Majeur . La musique devient l’inatteignable, le prodige, mais tout sera mis en œuvre pour y parvenir, et ils y parviendront ! Mais à quel prix !

Un duo désopilant, surtout déconcertant .

A 21h, payant .

Chapiteau 347 chemin de Duchaux La Chapelle-Saint-Sauveur 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lespecheursdereves@yahoo.fr

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English : Soirées spectacles et flammenkueches

L’événement Soirées spectacles et flammenkueches La Chapelle-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II