SOIRÉES SUNSET & SOUND Montpellier

SOIRÉES SUNSET & SOUND

Place Christophe Colomb Montpellier Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-19

2025-07-03 2025-07-05 2025-07-10 2025-07-12 2025-07-17 2025-07-19 2025-07-24 2025-07-26 2025-07-31 2025-08-02 2025-08-07 2025-08-09 2025-08-14 2025-08-16 2025-08-21 2025-08-23 2025-08-28 2025-08-30

Tous les jeudis et samedis • de 18h à 1h

Quand le soleil descend sur Montpellier, L’ARBRE ROOFTOP s’éveille doucement, bercé par les premières notes d’un DJ set en plein ciel.

Quand le soleil descend sur Montpellier, L’ARBRE ROOFTOP s’éveille doucement, bercé par les premières notes d’un DJ set en plein ciel.

Chaque soir, un DJ invité par Ansteri vient composer la bande-son d’un moment suspendu deep house, afro, disco, funk ou électro solaire… une sélection différente chaque semaine pour faire vibrer les soirées d’été.

Face à une vue imprenable sur la mer, les Cévennes et les lumières de la ville, profitez d’un cocktail maison, d’une assiette à partager, de l’air plus frais du 17e étage, et laissez la musique vous porter jusqu’à la nuit tombée.

Un rooftop ouvert, élégant et vivant, à découvrir entre amis ou en amoureux, pour un apéritif prolongé ou un dernier verre sous les étoiles.

Réservation de table possible à partir de 6 personnes avec système de pré-paiement au 04 34 76 96 96 .

Place Christophe Colomb Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 76 96 96

English :

Every Thursday and Saturday ? 6pm to 1am

As the sun descends on Montpellier, L’ARBRE ROOFTOP gently awakens, lulled by the first notes of an open-air DJ set.

German :

Jeden Donnerstag und Samstag ? von 18 Uhr bis 1 Uhr

Wenn die Sonne über Montpellier untergeht, erwacht L?ARBRE ROOFTOP langsam, gewiegt von den ersten Tönen eines DJ-Sets unter freiem Himmel.

Italiano :

Ogni giovedì e sabato dalle 18.00 all’1.00

Quando il sole tramonta su Montpellier, L’ARBRE ROOFTOP si sveglia dolcemente sulle prime note di un DJ set nel cielo.

Espanol :

Todos los jueves y sábados de 18:00 a 01:00

Cuando el sol se pone sobre Montpellier, L’ARBRE ROOFTOP se despierta suavemente con las primeras notas de un DJ set en el cielo.

L’événement SOIRÉES SUNSET & SOUND Montpellier a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER