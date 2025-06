Soirées Tango argentin Quartier de l’île Martigues 27 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Soirées Tango argentin Du 27/06 au 29/08/2025 le vendredi de 19h30 à 23h30. Quartier de l'île Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-08-29

2025-06-27

Martigues organise ce bal tango argentin autour des terrasses, bar et restaurants dans un lieu magique qui jouxte le miroir aux oiseaux la place de la Libération, sur une piste en résine idéale pour les danseurs.Amoureux

Tangeras y tangeros, vos soirées bal tango reviennent cet été !



La milonga est la danse à l’origine du tango rioplatense (embouchure du Rio de la Plata, Buenos Aires et Montevideo) mais c’est également le nom du lieu dans lequel se déroule le bal tango.

Le tango dénommé argentin par opposition au tango de salon ou musette est une danse de bal, d’improvisation à deux, basée sur la marche et l’écoute musicale.

Les danseurs sur la piste avancent et tournent de manière fluide et homogène dans le sens du bal de sorte qu’il se dégage une énergie collective à laquelle tous participent.



Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter cette musique centenaire qui continue à faire danser le monde aujourd’hui. .

Quartier de l’île Place de la Libération

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Martigues organizes this Argentine tango ball around terraces, bars and restaurants in a magical place adjoining the bird mirror: the Place de la Libération, on a resin floor ideal for dancers.

German :

Martigues organisiert diesen argentinischen Tangoball rund um Terrassen, Bars und Restaurants an einem magischen Ort, der an den Vogelspiegel grenzt: dem Place de la Libération, auf einer Harzpiste, die ideal für Tänzer ist.

Italiano :

Martigues organizza questo ballo di tango argentino intorno alle terrazze, ai bar e ai ristoranti in un luogo magico accanto al miroir aux oiseaux: la Place de la Libération, su una pista di resina ideale per i ballerini.

Espanol :

Martigues organiza este baile de tango argentino en terrazas, bares y restaurantes en un lugar mágico contiguo al espejo del pájaro: la Place de la Libération, sobre un suelo de resina ideal para los bailarines.

