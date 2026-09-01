Soirées Tarot Médiathèque de Montaut Montaut

Informations pratiques

Montaut

Soirées Tarot

Médiathèque de Montaut 138 rue Henri II Montaut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Retrouvons-nous pour découvrir le jeu du tarot, ou pour se perfectionner !

Tout public | réservation souhaitée

Retrouvons-nous pour découvrir le jeu du tarot, ou pour se perfectionner !

Tout public | réservation souhaitée .

Médiathèque de Montaut 138 rue Henri II Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

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English : Soirées Tarot

Let’s get together to learn how to play tarot—or to improve our skills!

Open to all | Reservations recommended

L’événement Soirées Tarot Montaut a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse