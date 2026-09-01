Soirées Tarot Médiathèque de Montaut Montaut
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque de Montaut · Montaut
Informations pratiques
Montaut
Soirées Tarot
Médiathèque de Montaut 138 rue Henri II Montaut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Retrouvons-nous pour découvrir le jeu du tarot, ou pour se perfectionner !
Tout public | réservation souhaitée
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Médiathèque de Montaut 138 rue Henri II Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
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English : Soirées Tarot
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Open to all | Reservations recommended
L’événement Soirées Tarot Montaut a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse
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