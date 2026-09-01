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Soirées Tarot Médiathèque de Montaut Montaut

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque de Montaut · Montaut

Soirées Tarot Médiathèque de Montaut Montaut

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Médiathèque de Montaut
Adresse
138 rue Henri II
Ville
40500 Montaut
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Montaut

Soirées Tarot

Médiathèque de Montaut 138 rue Henri II Montaut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Retrouvons-nous pour découvrir le jeu du tarot, ou pour se perfectionner !
Tout public | réservation souhaitée
Retrouvons-nous pour découvrir le jeu du tarot, ou pour se perfectionner !
Tout public | réservation souhaitée   .

Médiathèque de Montaut 138 rue Henri II Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 

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English : Soirées Tarot

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L’événement Soirées Tarot Montaut a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse

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