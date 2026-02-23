Soirées théâtre avec la troupe des Fourberies d’Athesans Athesans-Étroitefontaine
Soirées théâtre avec la troupe des Fourberies d’Athesans Athesans-Étroitefontaine samedi 7 mars 2026.
Soirées théâtre avec la troupe des Fourberies d’Athesans
Salle Jean Bosco Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d’Athesans.
La troupe, toujours au top, vous propose cette année une pièce de Jean BARBIER intitulée Ma femme est folle .
Une comédie pleine de rebondissements et de quiproquos.
Détente et rires assurés !
À la salle Jean Bosco à Athesans. .
Salle Jean Bosco Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 51 94 39
