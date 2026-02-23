Soirées théâtre avec la troupe des Fourberies d’Athesans

Salle Jean Bosco Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29

Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d’Athesans.

La troupe, toujours au top, vous propose cette année une pièce de Jean BARBIER intitulée Ma femme est folle .

Une comédie pleine de rebondissements et de quiproquos.

Détente et rires assurés !

À la salle Jean Bosco à Athesans. .

Salle Jean Bosco Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 51 94 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirées théâtre avec la troupe des Fourberies d’Athesans

L’événement Soirées théâtre avec la troupe des Fourberies d’Athesans Athesans-Étroitefontaine a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL