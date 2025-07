Soirées Truffe d’été au Domaine de Grangeneuve Domaine de Grangeneuve 1200 route des esplanes Roussas

Domaine de Grangeneuve 1200 route des esplanes DOMAINE DE GRANGENEUVE FAMILLE BOUR LE PATIO Roussas Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Menu, pain, vins et eau compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-25 19:30:00

fin : 2025-08-08 22:00:00

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-08

Venez savourer un dîner unique au Domaine de Grangeneuve, autour de la truffe d’été, magnifiée par nos vins du domaine. Un accord subtil avec notre Viognier sur plusieurs millésimes, pour une expérience gustative inoubliable. Un moment de pure harmonie.

Domaine de Grangeneuve 1200 route des esplanes DOMAINE DE GRANGENEUVE FAMILLE BOUR LE PATIO Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

English :

Come and enjoy a unique dinner at Domaine de Grangeneuve, featuring summer truffles, enhanced by our estate wines. A subtle match with our Viognier from several vintages, for an unforgettable taste experience. A moment of pure harmony.

German :

Genießen Sie ein einzigartiges Abendessen auf der Domaine de Grangeneuve rund um den Sommertrüffel, der durch unsere Weine des Weinguts veredelt wird. Ein subtiler Einklang mit unserem Viognier aus mehreren Jahrgängen sorgt für ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Ein Moment der puren Harmonie.

Italiano :

Venite a gustare una cena unica al Domaine de Grangeneuve, con tartufi estivi, esaltati dai nostri vini di proprietà. Un sottile abbinamento con il nostro Viognier di diverse annate, per un’esperienza gustativa indimenticabile. Un momento di pura armonia.

Espanol :

Venga a disfrutar de una cena única en el Domaine de Grangeneuve, con trufas de verano, realzadas por nuestros vinos de finca. Un sutil maridaje con nuestro Viognier de varias añadas, para una experiencia gustativa inolvidable. Un momento de pura armonía.

