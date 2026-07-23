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AGENDA · Florimont-Gaumier

Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues Domaine de Lasfargues Florimont-Gaumier

jeudi 23 juillet 2026 · Domaine de Lasfargues · Florimont-Gaumier

Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues Domaine de Lasfargues Florimont-Gaumier

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine de Lasfargues
Adresse
169 impasse Lasfargues
Ville
24250 Florimont-Gaumier
Département
Dordogne
Tarif

Florimont-Gaumier

Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues

Domaine de Lasfargues 169 impasse Lasfargues Florimont-Gaumier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tous les jeudis soir en Juillet et aoüt. Dégustation de tous nos vins avec un repas 100% bio et local.
Sur le principe du marché gourmand
Reservation fortement conseillée 06 87 49 13 81
Tous les jeudis soir en Juillet et aoüt. Dégustation de tous nos vins avec un repas 100% bio et local.
Sur le principe du marché gourmand
Charcuterie Assiette, saucisses haricot couenne de Julien CopainsCom’Cochon /Eleveur de porc noir Gascon bio à St Laurent la Vallée
Salades de Stephane à Florimont Gaumier
Glaces végétales de Guillaume à Florimont Gaumier
Reservation fortement conseillée 06 87 49 13 81   .

Domaine de Lasfargues 169 impasse Lasfargues Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 13 81 

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English : Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues

Every Thursday evening in July and August. Tasting of all our wines with a 100% organic and local meal.
Based on the gourmet market principle
Reservations strongly advised: 06 87 49 13 81

L’événement Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2026-07-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne