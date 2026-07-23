Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues Domaine de Lasfargues Florimont-Gaumier
jeudi 23 juillet 2026 · Domaine de Lasfargues · Florimont-Gaumier
Informations pratiques
Florimont-Gaumier
Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues
Domaine de Lasfargues 169 impasse Lasfargues Florimont-Gaumier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-08-20 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis soir en Juillet et aoüt. Dégustation de tous nos vins avec un repas 100% bio et local.
Sur le principe du marché gourmand
Reservation fortement conseillée 06 87 49 13 81
Tous les jeudis soir en Juillet et aoüt. Dégustation de tous nos vins avec un repas 100% bio et local.
Sur le principe du marché gourmand
Charcuterie Assiette, saucisses haricot couenne de Julien CopainsCom’Cochon /Eleveur de porc noir Gascon bio à St Laurent la Vallée
Salades de Stephane à Florimont Gaumier
Glaces végétales de Guillaume à Florimont Gaumier
Reservation fortement conseillée 06 87 49 13 81 .
Domaine de Lasfargues 169 impasse Lasfargues Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 13 81
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English : Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues
Every Thursday evening in July and August. Tasting of all our wines with a 100% organic and local meal.
Based on the gourmet market principle
Reservations strongly advised: 06 87 49 13 81
L’événement Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2026-07-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne