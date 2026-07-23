Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues Domaine de Lasfargues Florimont-Gaumier

Informations pratiques

Florimont-Gaumier

Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues

Domaine de Lasfargues 169 impasse Lasfargues Florimont-Gaumier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tous les jeudis soir en Juillet et aoüt. Dégustation de tous nos vins avec un repas 100% bio et local.

Sur le principe du marché gourmand

Reservation fortement conseillée 06 87 49 13 81

Tous les jeudis soir en Juillet et aoüt. Dégustation de tous nos vins avec un repas 100% bio et local.

Sur le principe du marché gourmand

Charcuterie Assiette, saucisses haricot couenne de Julien CopainsCom’Cochon /Eleveur de porc noir Gascon bio à St Laurent la Vallée

Salades de Stephane à Florimont Gaumier

Glaces végétales de Guillaume à Florimont Gaumier

Reservation fortement conseillée 06 87 49 13 81 .

Domaine de Lasfargues 169 impasse Lasfargues Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 13 81

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English : Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues

Every Thursday evening in July and August. Tasting of all our wines with a 100% organic and local meal.

Based on the gourmet market principle

Reservations strongly advised: 06 87 49 13 81

L’événement Soirées Vigneronnes au Domaine de Lasfargues Florimont-Gaumier a été mis à jour le 2026-07-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne