Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds Moulins des Pézauds Monbazillac
vendredi 7 août 2026 · Moulins des Pézauds · Monbazillac
Informations pratiques
Monbazillac
Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds
Moulins des Pézauds 132 Chemin des Pezauds Monbazillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirées avec repas et concerts tous les vendredis de l’été à partir de 19h30.
Retrouvez le groupe Le Comité D’entreprise pour une soirée sur le thème de la chanson française. .
Moulins des Pézauds 132 Chemin des Pezauds Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 85 32 46
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English : Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds
L’événement Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds Monbazillac a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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