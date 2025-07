Soirées vins & copains, à la Maison des Vins de Madiran Maison des vins Crouseilles

Maison des vins 4 Rue de l’Église Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

La Maison des Vins de Madiran renouvelle sa soirée d’été !

Dans le cadre paisible et enchanteur du parc du prieuré de Madiran, venez partager un moment convivial entre amis ou en famille, pour (re)découvrir nos vins que ça soit au verre ou à la bouteille de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh accompagnés par de délicieux mets concoctés par des food-trucks travaillant des produits locaux et ambiancés par le groupe de music Willo, un duo folk. .

Maison des vins 4 Rue de l'Église Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

