soiriée guinguette cours de l’école Les Forges

Les Forges

soiriée guinguette

cours de l’école 10 rue de la Mairie Les Forges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

Soirée festive animée par un DJ professionnel

Buvette et petite restauration sur place.

Parking.

Pas de réservation.Tout public

0 .

cours de l’école 10 rue de la Mairie Les Forges 88390 Vosges Grand Est +33 6 20 52 90 48 patrice.genin@orange.fr

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English :

Festive evening hosted by a professional DJ

Refreshments and snacks on site.

Parking available.

No reservation required.

L’événement soiriée guinguette Les Forges a été mis à jour le 2026-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION