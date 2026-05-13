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soiriée guinguette cours de l’école Les Forges

soiriée guinguette cours de l’école Les Forges samedi 4 juillet 2026.

Lieu : cours de l'école

Adresse : 10 rue de la Mairie

Ville : 88390 Les Forges

Département : Vosges

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Les Forges

soiriée guinguette

cours de l’école 10 rue de la Mairie Les Forges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :
2026-07-04

Soirée festive animée par un DJ professionnel
Buvette et petite restauration sur place.
Parking.
Pas de réservation.Tout public
0  .

cours de l’école 10 rue de la Mairie Les Forges 88390 Vosges Grand Est +33 6 20 52 90 48  patrice.genin@orange.fr

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English :

Festive evening hosted by a professional DJ
Refreshments and snacks on site.
Parking available.
No reservation required.

L’événement soiriée guinguette Les Forges a été mis à jour le 2026-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION

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