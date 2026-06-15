Soirs à Pressoirs 2026 Scènes estivales au cœur des vignes Reichsfeld

Reichsfeld

Soirs à Pressoirs 2026 Scènes estivales au cœur des vignes

15 lieu-dit Leh Reichsfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Pour cette onzième édition, Soirs à Pressoirs propose une programmation pluridisciplinaire dans un cadre convivial de verdure, de vignes, de jardins et de forêts, Un tourbillon d’idées et de folie !

Viens avec nous à REICHSFELD, il y a du théâtre, de la musique, du bon vin, de la poésie, des jeux, de l’amour, toi, moi, nous et tout nos Mondes Imaginaires !

Depuis 2016, Soirs à Pressoirs fait vibrer le petit village de Reichsfeld avec une programmation artistique éclectique, inventive et joyeusement décalée.

Produit par les Insups ce festival familial transforme les rues, les jardins, l’église et même l’arrêt de bus en scènes vivantes, drôles, poétiques ou musicales.

Au programme

La création collective des Insups

Spectacle jeune public

3 concerts

Une balade poétique dans le village et les vignes

Dégustation de vin théâtralisée

Les pousses 3 formes courtes par les étudiant·es du conservatoire de Colmar

Des soirées Karaokééé et Grand Jeu

MicroCiné, ateliers, vins et tartes flambées, et plein d’autres surprises !

Accès

Accueil du Festival au 15 lieu-dit Leh 67140 Reichsfeld Plan sur notre site.

Depuis Strasbourg sur l’A35 prendre sortie 13 puis D62 puis D425 puis D35 puis D253 puis D202. Depuis Villé prendre D203 puis D253 puis D202.Depuis Sélestat sur l’A35 prendre sortir 16b puis D1422 puis D603 puis D253 puis D202 PMR possible

Accessibilité PMR Parking à proximité Bar et restauration sur place .

15 lieu-dit Leh Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 48 83 38 soirs.a.pressoirs@gmail.com

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English :

For this eleventh edition, Soirs à Pressoirs offers a multidisciplinary program in a friendly setting of greenery, vineyards, gardens and forests. A whirlwind of ideas and madness!

L’événement Soirs à Pressoirs 2026 Scènes estivales au cœur des vignes Reichsfeld a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Barr