Soirs à Pressoirs 2026 Scènes estivales au cœur des vignes Reichsfeld
Soirs à Pressoirs 2026 Scènes estivales au cœur des vignes Reichsfeld vendredi 7 août 2026.
Reichsfeld
Soirs à Pressoirs 2026 Scènes estivales au cœur des vignes
15 lieu-dit Leh Reichsfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Pour cette onzième édition, Soirs à Pressoirs propose une programmation pluridisciplinaire dans un cadre convivial de verdure, de vignes, de jardins et de forêts, Un tourbillon d’idées et de folie !
Viens avec nous à REICHSFELD, il y a du théâtre, de la musique, du bon vin, de la poésie, des jeux, de l’amour, toi, moi, nous et tout nos Mondes Imaginaires !
Depuis 2016, Soirs à Pressoirs fait vibrer le petit village de Reichsfeld avec une programmation artistique éclectique, inventive et joyeusement décalée.
Produit par les Insups ce festival familial transforme les rues, les jardins, l’église et même l’arrêt de bus en scènes vivantes, drôles, poétiques ou musicales.
Au programme
La création collective des Insups
Spectacle jeune public
3 concerts
Une balade poétique dans le village et les vignes
Dégustation de vin théâtralisée
Les pousses 3 formes courtes par les étudiant·es du conservatoire de Colmar
Des soirées Karaokééé et Grand Jeu
MicroCiné, ateliers, vins et tartes flambées, et plein d’autres surprises !
Accès
Accueil du Festival au 15 lieu-dit Leh 67140 Reichsfeld Plan sur notre site.
Depuis Strasbourg sur l’A35 prendre sortie 13 puis D62 puis D425 puis D35 puis D253 puis D202. Depuis Villé prendre D203 puis D253 puis D202.Depuis Sélestat sur l’A35 prendre sortir 16b puis D1422 puis D603 puis D253 puis D202 PMR possible
Accessibilité PMR Parking à proximité Bar et restauration sur place .
15 lieu-dit Leh Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 48 83 38 soirs.a.pressoirs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this eleventh edition, Soirs à Pressoirs offers a multidisciplinary program in a friendly setting of greenery, vineyards, gardens and forests. A whirlwind of ideas and madness!
L’événement Soirs à Pressoirs 2026 Scènes estivales au cœur des vignes Reichsfeld a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Barr