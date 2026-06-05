Roullet-Saint-Estèphe

Soirs bleus Brusco & Les Humeurs cérébrales

Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

18h30 Brusco, Compagnie Circolabile

21h00 Les Humeurs cérébrales

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Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 30 08 mairie@roulletestephe.fr

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English :

6:30 pm: Brusco, Compagnie Circolabile

9:00 pm: Les Humeurs cérébrales

L’événement Soirs bleus Brusco & Les Humeurs cérébrales Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême