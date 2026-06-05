Soirs bleus Brusco & Les Humeurs cérébrales Roullet-Saint-Estèphe
Soirs bleus Brusco & Les Humeurs cérébrales Roullet-Saint-Estèphe jeudi 2 juillet 2026.
Roullet-Saint-Estèphe
Soirs bleus Brusco & Les Humeurs cérébrales
Roullet-Saint-Estèphe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
18h30 Brusco, Compagnie Circolabile
21h00 Les Humeurs cérébrales
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Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 30 08 mairie@roulletestephe.fr
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English :
6:30 pm: Brusco, Compagnie Circolabile
9:00 pm: Les Humeurs cérébrales
L’événement Soirs bleus Brusco & Les Humeurs cérébrales Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême