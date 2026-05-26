Soirs Bleus Cirkabaret Place de l’église Asnières-sur-Nouère

Asnières-sur-Nouère

Soirs Bleus Cirkabaret

Place de l’église 36 Le Bourg Asnières-sur-Nouère Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le cirque, art ancestral installé dans notre culture, fait toujours rêver. Il dévoile la vie des gens du cirque, entre tradition et modernité.

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Place de l’église 36 Le Bourg Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 91 74 accueil@asnieressurnouere.fr

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English :

The circus, an ancestral art form firmly rooted in our culture, still inspires dreams. It reveals the life of circus people, between tradition and modernity.

L’événement Soirs Bleus Cirkabaret Asnières-sur-Nouère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême