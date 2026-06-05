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Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Salle Polyvalente Torsac

Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Salle Polyvalente Torsac vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Le Bourg

Ville : 16410 Torsac

Département : Charente

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Torsac

Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide

Salle Polyvalente Le Bourg Torsac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

19 h Copaiba Quintet
21 h Chrysalide, Cie Epikoi
16 h 30 Atelier famille par Pays d’art et d’histoire
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Salle Polyvalente Le Bourg Torsac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 54 20 

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English :

7 p.m.: Copaiba Quintet
9 p.m.: Chrysalide, Cie Epikoi
4:30 pm: Family workshop by Pays d?art et d?histoire

L’événement Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Torsac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême