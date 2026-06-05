Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Salle Polyvalente Torsac

Torsac

Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide

Salle Polyvalente Le Bourg Torsac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

19 h Copaiba Quintet

21 h Chrysalide, Cie Epikoi

16 h 30 Atelier famille par Pays d’art et d’histoire

.

Salle Polyvalente Le Bourg Torsac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 54 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7 p.m.: Copaiba Quintet

9 p.m.: Chrysalide, Cie Epikoi

4:30 pm: Family workshop by Pays d?art et d?histoire

L’événement Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Torsac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême