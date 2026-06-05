Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Salle Polyvalente Torsac
Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Salle Polyvalente Torsac vendredi 4 septembre 2026.
Torsac
Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide
Salle Polyvalente Le Bourg Torsac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
19 h Copaiba Quintet
21 h Chrysalide, Cie Epikoi
16 h 30 Atelier famille par Pays d’art et d’histoire
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Salle Polyvalente Le Bourg Torsac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 54 20
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English :
7 p.m.: Copaiba Quintet
9 p.m.: Chrysalide, Cie Epikoi
4:30 pm: Family workshop by Pays d?art et d?histoire
L’événement Soirs Bleus Copaiba Quintet & Chrysalide Torsac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême