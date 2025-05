Soirs Bleus Ensemble de National de Reggae – Torsac, 20 juin 2025 18:30, Torsac.

Charente

Soirs Bleus Ensemble de National de Reggae Le Bourg Torsac Charente

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

L’Ensemble National de Reggae vous embarque sur sa sono mobile au son puissant, avec trio vocal et instruments. Ce groupe-fanfare dénote avec son look imparable et son énergie communicative, autour d’un répertoire composé des hits de la musique reggae !

Le Bourg

Torsac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 54 20

English :

The Ensemble National de Reggae (National Reggae Ensemble) takes you on a ride on its powerful mobile sound system, with vocal trio and instruments. This band stands out for its unstoppable look and infectious energy, with a repertoire of reggae hits!

German :

Das Ensemble National de Reggae bringt Sie mit seiner mobilen Soundanlage, seinem Gesangstrio und seinen Instrumenten an Bord. Diese Band ist mit ihrem unaufhaltsamen Look und ihrer ansteckenden Energie ein echter Hingucker. Ihr Repertoire besteht aus den Hits der Reggae-Musik!

Italiano :

L’Ensemble National de Reggae (Ensemble Nazionale di Reggae) vi porta in giro con il suo potente sistema audio mobile, con un trio vocale e strumenti. Questo gruppo-band si distingue per il suo look inarrestabile e la sua energia contagiosa, eseguendo un repertorio di successi reggae!

Espanol :

El Ensemble National de Reggae (Conjunto Nacional de Reggae) le lleva de paseo en su potente sistema de sonido móvil, con un trío vocal e instrumentos. Este grupo-banda destaca por su aspecto imparable y su energía contagiosa, ¡interpretando un repertorio de éxitos reggae!

