Soirs Bleus L’Abribus Salle Julien Gimenez Linars
Soirs Bleus L’Abribus Salle Julien Gimenez Linars vendredi 18 septembre 2026.
Linars
Soirs Bleus L’Abribus
Salle Julien Gimenez 21 Av. du Stade Linars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez assister à la rencontre insolite entre une star du cinéma et un apiculteur. Un jour d’orage, Isa tombe en panne en pleine campagne. La rencontre entre ces deux mondes promet d’être surprenante !
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Salle Julien Gimenez 21 Av. du Stade Linars 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 15 15 mairie@linars.fr
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English :
Come and witness the unusual encounter between a film star and a beekeeper. One stormy day, Isa breaks down in the countryside. The meeting between these two worlds promises to be surprising!
L’événement Soirs Bleus L’Abribus Linars a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême