Soirs Bleus L’Abribus Salle Julien Gimenez Linars

Linars

Soirs Bleus L’Abribus

Salle Julien Gimenez 21 Av. du Stade Linars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez assister à la rencontre insolite entre une star du cinéma et un apiculteur. Un jour d’orage, Isa tombe en panne en pleine campagne. La rencontre entre ces deux mondes promet d’être surprenante !

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Salle Julien Gimenez 21 Av. du Stade Linars 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 15 15 mairie@linars.fr

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English :

Come and witness the unusual encounter between a film star and a beekeeper. One stormy day, Isa breaks down in the countryside. The meeting between these two worlds promises to be surprising!

L’événement Soirs Bleus L’Abribus Linars a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême