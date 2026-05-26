Soirs Bleus Les GranPaz & L’Onironaute Jardin de Mornac Mornac

Mornac

Soirs Bleus Les GranPaz & L’Onironaute

Jardin de Mornac 7 route des Fontaines Mornac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

20h Les GranPaz

22h30 L’Onironaute

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Jardin de Mornac 7 route des Fontaines Mornac 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 77 82 mairie@mornac.fr

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English :

8pm: Les GranPaz

10:30pm: L’Onironaute

L’événement Soirs Bleus Les GranPaz & L’Onironaute Mornac a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême