Vœuil-et-Giget

Soirs bleus Mlle Orchestra

Place de l’Eglise Vœuil-et-Giget Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:45:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Ras le pompon du quotidien ! Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme du papier à musique, traversent furtivement la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage… De petits couacs en gros canard, tout devient musique.

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Place de l’Eglise Vœuil-et-Giget 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 95 18

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English :

The daily grind! For months now, colored shadows, set like music paper, have been stealthily crossing the courtyard of building C and sneaking towards the garage… From little glitches to big ducks, everything becomes music.

L’événement Soirs bleus Mlle Orchestra Vœuil-et-Giget a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême