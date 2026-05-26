Soirs bleus Mlle Orchestra Vœuil-et-Giget
Soirs bleus Mlle Orchestra Vœuil-et-Giget vendredi 26 juin 2026.
Vœuil-et-Giget
Soirs bleus Mlle Orchestra
Place de l’Eglise Vœuil-et-Giget Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:45:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Ras le pompon du quotidien ! Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme du papier à musique, traversent furtivement la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage… De petits couacs en gros canard, tout devient musique.
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Place de l’Eglise Vœuil-et-Giget 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 95 18
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English :
The daily grind! For months now, colored shadows, set like music paper, have been stealthily crossing the courtyard of building C and sneaking towards the garage… From little glitches to big ducks, everything becomes music.
L’événement Soirs bleus Mlle Orchestra Vœuil-et-Giget a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême