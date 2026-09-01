UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trois-Palis

Soirs Bleus Rigodons ! & Origine Trois-Palis

vendredi 18 septembre 2026 · Trois-Palis

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Foyer communal
Ville
16730 Trois-Palis
Département
Charente
Tarif

Trois-Palis

Soirs Bleus Rigodons ! & Origine

Foyer communal Trois-Palis Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

20 h Rigodons !
Foyer communal

22 h Origine, XLR Projects
Église Notre Dame
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Foyer communal Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 26 24 09  laffiche.imuzzic@free.fr

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English :

8 p.m.: Rigodons!
Foyer communal

10 p.m.: Origine, XLR Projects
Notre Dame Church

L’événement Soirs Bleus Rigodons ! & Origine Trois-Palis a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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