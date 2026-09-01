Soirs Bleus Rigodons ! & Origine Trois-Palis
vendredi 18 septembre 2026 · Trois-Palis
Informations pratiques
Trois-Palis
Soirs Bleus Rigodons ! & Origine
Foyer communal Trois-Palis Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
20 h Rigodons !
Foyer communal
22 h Origine, XLR Projects
Église Notre Dame
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Foyer communal Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 26 24 09 laffiche.imuzzic@free.fr
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English :
8 p.m.: Rigodons!
Foyer communal
10 p.m.: Origine, XLR Projects
Notre Dame Church
L’événement Soirs Bleus Rigodons ! & Origine Trois-Palis a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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