Soirs Bleus The Turkey Sisters Le Bourg Plassac-Rouffiac

Plassac-Rouffiac

Soirs Bleus The Turkey Sisters

Le Bourg Eglise Saint-Cybard Plassac-Rouffiac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Toujours en polyphonie a cappella, les Turkey Sisters varient les styles et les époques. De la chanson française des années 40 à Lady Gaga, le répertoire panache les styles, les années et les couleurs musicales.

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Le Bourg Eglise Saint-Cybard Plassac-Rouffiac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 01 36 mairie@plassac-rouffiac.fr

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English :

Always a cappella polyphony, the Turkey Sisters vary styles and eras. From French chanson of the 40s to Lady Gaga, their repertoire is a panoply of styles, years and musical colors.

L’événement Soirs Bleus The Turkey Sisters Plassac-Rouffiac a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême