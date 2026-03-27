Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) au musée de Vire Norm

Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Exposition temporaire 2026 au Musée de Vire Normandie Que nous raconte l’extravagante crinoline et le sévère corset ? Les décolletés et les voilettes ? Pourquoi l’histoire de la mode féminine est-elle si curieuse et compliquée ?

Exposition temporaire 2026 au Musée de Vire Normandie Que nous raconte l’extravagante crinoline et le sévère corset ? Les décolletés et les voilettes ? Pourquoi l’histoire de la mode féminine est-elle si curieuse et compliquée ? Son incroyable sophistication est le meilleur indicateur de la place des femmes dans la société française du 19e siècle. Les artifices qui modifient, contraignent et exaltent la silhouette féminine révèlent à quel point le corps des femmes est un sujet de préoccupation durant cette période. .

Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr

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English : Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) au musée de Vire Norm

Temporary exhibition 2026 at the Musée de Vire Normandie: What do the extravagant crinoline and the severe corset have to say to us? Cleavage and veils? Why is the history of women’s fashion so curious and complicated?

L’événement Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) au musée de Vire Norm Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-23 par Calvados Attractivité