SOIS EXOTIQUE SOUEICHKFÉ Soueich
SOIS EXOTIQUE SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 8 avril 2026.
SOIS EXOTIQUE
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Soirée théâtre ça se passe au SoueichKfé !
SOIS EXOTIQUE
Une soirée théâtre à ne pas manquer !
Entrée libre pour les adhérents Adhésion 5€ (saison 2025-2026)
Théâtre de et par Badradine Reguieg Un jeune comédien en recherche s’entend répondre par un producteur Sois exotique coco , ce qui l’incite à tout raconter de sa vie, son quartier, ses copains, sa famille… Au fait, c’est quoi être immigré ? Paradoxes et contradictions, tendresse et ironie nourrissent ce spectacle attachant. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Theater evening at SoueichKfé!
L’événement SOIS EXOTIQUE Soueich a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE