SOIS EXOTIQUE SOUEICHKFÉ Soueich

SOIS EXOTIQUE

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Soirée théâtre ça se passe au SoueichKfé !

SOIS EXOTIQUE

Une soirée théâtre à ne pas manquer !

Entrée libre pour les adhérents Adhésion 5€ (saison 2025-2026)

Théâtre de et par Badradine Reguieg Un jeune comédien en recherche s’entend répondre par un producteur Sois exotique coco , ce qui l’incite à tout raconter de sa vie, son quartier, ses copains, sa famille… Au fait, c’est quoi être immigré ? Paradoxes et contradictions, tendresse et ironie nourrissent ce spectacle attachant. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Theater evening at SoueichKfé!

L’événement SOIS EXOTIQUE Soueich a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE