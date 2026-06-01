Sois là, dans le jardin., Dég, Dég

Sois là, dans le jardin. Vendredi 5 juin, 11h00 Dég Fejér

L’entrée du parc est gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Passez une journée inoubliable au parc magique du Château de Festetics, où nature, créativité et détente se rencontrent ! ✨

Visites thématiques du parc avec un herboriste :

11h00

14h00

16h00

Accompagné de notre guide, découvrez les plantes, herbes et trésors naturels cachés du parc. Créez ensemble dans la roseraie avec les plantes cueillies lors de votre promenade !

Atelier créatif dans la roseraie :

Pressage de plantes

Création de marque-pages

️ Peinture avec des fleurs fraîches

Déconnectez-vous, laissez-vous inspirer et créez au cœur de la nature !

‍ ‍ ‍ Une expérience inoubliable pour petits et grands !

Dég 8135, Dég, Hunyadi János utca 11. Dég 8135 Fejér 0036709517180 https://degikastely.hu/en/information-for-visitors/contacts/ https://www.facebook.com/events/2450553878779755

Rendez-vous aux jardins

Ministere de la culture