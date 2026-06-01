Sois là, dans le jardin., Károlyi-kert, Füzérradvány

Sois là, dans le jardin. Samedi 6 juin, 10h00 Károlyi-kert Borsod-Abaúj-Zemplén

L’entrée du parc est gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Rendez-vous aux jardins est un événement incontournable en ce début d’été !

Après 2022, le parc du château Károlyi à Füzérradvány figure à nouveau parmi les jardins classés « Jardins à visiter » par le ministère français de la Culture.

Plus de 2 800 jardins et parcs en France et dans d’autres pays européens se présenteront sous le même thème du 5 au 7 juin.

Füzérradvány rejoindra le programme le 6 juin, dont le slogan est « Un spectacle au jardin ! ».

Vous pourrez découvrir l’histoire du parc anglais de Füzérradvány grâce à des promenades et des visites guidées originales. Des programmes pour enfants et une visite de la tour sont également prévus. Programme détaillé :

10h00 : Découverte du parc – Pál János Viktor, responsable du département technique d’ÉSZAKERDŐ Zrt., ingénieur forestier agréé et expert ayant participé à la rénovation du parc du château de Károlyi

11h00 : Atelier d’histoire du parc pour les enfants

11h30 : Visite guidée du château

14h00 : Atelier d’histoire du parc pour les enfants

15h30 : Visite guidée du château

Activités complémentaires

Visite de la tour : 10h00-17h00

Atelier créatif : ouvert à tous (enfants et adultes) de 10h00 à 17h00

Chasse aux coffres : Suivez la trace des coffres cachés dans le parc.

Les visites du parc sont gratuites !

L’exposition du château est accessible avec un billet d’entrée.

Tarif de la visite de la tour : 1 000 HUF/personne

Atelier d’histoire du parc pour les enfants : 1 500 HUF/personne

Károlyi-kert Füzérradvány, 3993 Füzérradvány 3993 Borsod-Abaúj-Zemplén 0036709023212 https://fuzerradvanyikastely.hu/en/contacts/ https://www.facebook.com/events/1262873649163670/

Rendez-vous aux jardins

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