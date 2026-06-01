Sois là, dans le jardin., Szabadkígyós, Szabadkígyós

Sois là, dans le jardin. 5 et 6 juin Szabadkígyós Békés

L’entrée du parc est gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le château de Wenckheim à Szabadkígyós participe au programme national « Au jardin ! », dont le thème cette année est « Paysages de jardin ». Pendant deux jours, nous attendons les amoureux de la nature, des jardins de châteaux et des découvertes partagées grâce à des activités gratuites et interactives !

✨ Découvrez les beautés du parc du château de manière ludique et sous un nouvel angle !

5 et 6 juin | Jeu de découverte dans le parc du château

Dans le parc du château de Wenckheim, un jeu de découverte interactif attend les familles et les enfants. Il peut être réalisé individuellement ou en équipe.

Munis d’un plan et d’une fiche d’activités, les participants peuvent visiter les différentes stations du parc et découvrir, à travers des énigmes amusantes, la faune et la flore spécifiques du jardin, les attractions et des anecdotes intéressantes liées à l’histoire de la famille Wenckheim.

Samedi 6 juin | Visite guidée du parc du château

Le samedi, nous invitons nos visiteurs à une visite guidée spéciale animée par l’architecte paysagiste Ágnes Bechtold. Le programme, sur le thème « Paysages de jardin », présente la composition des perspectives dans les jardins de différentes époques, les techniques d’aménagement paysager utilisées pour créer les points de vue, les axes, les connexions visuelles et les éléments d’atmosphère, et comment tout cela se retrouve dans le parc du château de Wenckheim à Szabadkígyós.

Au cours de la visite, les visiteurs découvrent la valeur historique des jardins du parc du château, sa flore particulière et comprennent comment le paysage et l’environnement bâti forment un ensemble harmonieux sur l’ancien domaine de la famille Wenckheim.

Deux visites guidées du parc sont proposées :

• 12h00–13h00

• 14h00–15h00

Nombre de participants limité à 30 personnes par session

Détendez-vous, ressourcez-vous en pleine nature et explorez le parc du château de Wenckheim lors d’un week-end riche en découvertes !

La participation est gratuite.

Szabadkígyós Áchim András u.23. Szabadkígyós 5712 Szabadkígyós 5712 Békés 0036 30 430 1810 https://szabadkigyosikastely.hu/en/information-for-visitors/ https://www.facebook.com/events/3396078847240834

Rendez-vous aux jardins

Ministere de la culture