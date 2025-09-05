SOIS PARFAITE ET T’ES TOI Elyse Fruttero et Lucille Brunel Le Nautile La Forêt-Fouesnant

samedi 31 janvier 2026.

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

Choc des générations et humour une femme de 30 ans fait un bond dans le

passé et se retrouve face à sa grand-mère lorsqu’elle avait le même âge !

Liberté, égalité, féminité Femme d’hier contre Femme d’aujourd’hui !

Emmanuelle, 30 ans, dynamique et carriériste avocate réputée qui ne voit pas l’intérêt d’avoir une vie conjugale et de devenir mère, se retrouve malgré elle en 1960 dans la cuisine de sa grand-mère, Colette, qui a également 30 ans à ce moment-là, à une époque pas si lointaine où la modernité était incarnée par le transistor.

Une comédie qui met en scène la rencontre de deux jeunes femmes que 60 ans de combat pour l’émancipation des femmes séparent pour un duo inhabituel sur un sujet traité avec beaucoup d’humour ! .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

