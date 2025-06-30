SOIS PARFAITE ET T’ES TOI – SOIS PARFAITE ET T ES TOI – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier

SOIS PARFAITE ET T’ES TOI – SOIS PARFAITE ET T ES TOI – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier samedi 17 janvier 2026.

Choc des générations et humour : une femme de 30 ans fait un bond dans le passé et se retrouve face à sa grand-mère lorsqu’elle avait le même âge !Liberté, égalité, féminité : Femme d’hier contre Femme d’aujourd’hui !Emmanuelle, 30 ans, dynamique et carriériste avocate réputée qui ne voit pas l’intérêt d’avoir une vie conjugale et de devenir mère, se retrouve malgré elle en 1960 dans la cuisine de sa grand-mère, Colette, qui a également 30 ans à ce moment-là, à une époque pas si lointaine où la modernité était incarnée par le transistor.Pour une femme d’aujourd’hui qui n’envisage pas sa vie sans connexion internet, le choc est rude !60 ans les séparent, elles n’ont pas la même vie, pas les mêmes envies, pas les mêmes idées et pourtant elles vont devoir passer une soirée ensemble.Deux époques, deux visions, une rencontre.Les deux femmes se dévoilent avec humour, parlent de leur travail, de leurs hommes, de leurs vies où finalement la même question existentielle demeure en suspens malgré les 60 ans qui les séparent : ne se seraient-elles pas fait piéger toutes les deux par leur quotidien ?Entre danse, chant, légèreté et humour, chacune défend sa propre idée de la femme idéale.Mais, si la femme parfaite existe, elle doit sacrément s’ennuyer…Une comédie qui met en scène la rencontre de deux jeunes femmes que 60 ans de combat pour l’émancipation des femmes séparent pour un duo inhabituel sur un sujet traité avec beaucoup d’humour !

BOEUF SUR LE TOIT 135 PLACE DU MARECHAL JUIN 39000 Lons Le Saunier 39