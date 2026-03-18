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Avenue du Mail Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Après avoir réuni plus de 7 000 passionnés en 2025, le festival pop culture japonaise revient à l’Espace Claude Parisot avec un programme encore plus riche cosplay, démonstrations de sabre laser, artistes, jeux vidéo, ateliers immersifs et bien plus encore !

Un week-end dépaysant et festif à vivre en famille ou entre amis.

ENTRÉE 100% GRATUITE !!!

Après avoir réuni plus de 7 000 passionnés en 2025, le festival pop culture japonaise revient à l’Espace Claude Parisot avec un programme encore plus riche cosplay, démonstrations de sabre laser, artistes, jeux vidéo, ateliers immersifs et bien plus encore !

Un week-end dépaysant et festif à vivre en famille ou entre amis.

ENTRÉE 100% GRATUITE !!! .

Avenue du Mail Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

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English :

After bringing together more than 7,000 enthusiasts in 2025, the Japanese pop culture festival returns to the Espace Claude Parisot with an even richer program: cosplay, lightsaber demonstrations, artists, video games, immersive workshops and much more!

? A festive weekend to be enjoyed with family and friends.

100% FREE ADMISSION!!!

L’événement ’ Soissons a été mis à jour le 2026-03-13 par CA GrandSoissons