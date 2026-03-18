’ Soissons
’ Soissons samedi 21 mars 2026.
’
Avenue du Mail Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Après avoir réuni plus de 7 000 passionnés en 2025, le festival pop culture japonaise revient à l’Espace Claude Parisot avec un programme encore plus riche cosplay, démonstrations de sabre laser, artistes, jeux vidéo, ateliers immersifs et bien plus encore !
Un week-end dépaysant et festif à vivre en famille ou entre amis.
ENTRÉE 100% GRATUITE !!!
Après avoir réuni plus de 7 000 passionnés en 2025, le festival pop culture japonaise revient à l’Espace Claude Parisot avec un programme encore plus riche cosplay, démonstrations de sabre laser, artistes, jeux vidéo, ateliers immersifs et bien plus encore !
Un week-end dépaysant et festif à vivre en famille ou entre amis.
ENTRÉE 100% GRATUITE !!! .
Avenue du Mail Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
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English :
After bringing together more than 7,000 enthusiasts in 2025, the Japanese pop culture festival returns to the Espace Claude Parisot with an even richer program: cosplay, lightsaber demonstrations, artists, video games, immersive workshops and much more!
? A festive weekend to be enjoyed with family and friends.
100% FREE ADMISSION!!!
L’événement ’ Soissons a été mis à jour le 2026-03-13 par CA GrandSoissons